УПА была похожа на армию Махно - крестьянская и часто очень жестокая: интервью историка Ярослава Грицака

В интервью ИА REGNUM директор Института исторических исследований Львовского университета, гость-профессор Центрально-Европейского университета в Будапеште, сенатор и заведующий кафедрой истории Украины Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказывает историю создания ОУН-УПА, о развитии этих структур, а также анализирует наиболее спорные и резонансные моменты истории при их участии.