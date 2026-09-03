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За рулем

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Две сплошные и прерывистая между ними: как понять такую разметку?

Две сплошные и прерывистая между ними: как понять такую разметку?

Даже бывалые водители иногда теряются при виде необычной разметки. Взять хотя бы сочетание двух сплошных линий с прерывистой полосой между ними: глядя на такую картину, водитель невольно сбрасывает скорость и гадает, можно ли здесь менять ряд.

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