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Чемпионский трофей PWHL во 2-й раз за межсезонье был утерян при перевозке, вес кубка из серебра – 16 кг. В августе его нашли спустя 4 дня после пропажи

Чемпионский трофей PWHL – главной женской лиги Северной Америки – вновь пропал во время перевозки.  В прошлом сезоне обладателем Кубка Уолтера впервые стала команда из Канады – «Монреаль Виктуар».

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