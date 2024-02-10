Десантники из Бурятии отметили буддийский Новый год в зоне СВО

Представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батор-лама приехал к десантникам отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии, которые выполняют боевые задачи на артемовском направлении СВО в составе Южной группировки войск.
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