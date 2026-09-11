Квитанции на большие суммы удивили россиян

В соцсетях появились сообщения о квитанциях с аномальными начислениями за воду. В частности, одна из жительниц московского округа СВАО получила счет примерно на 33 тыс.
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