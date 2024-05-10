БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Германия отправила военных в Литву

Германия отправила военных в Литву

Подробнее о передислокации Согласно сообщению министра обороны Литвы, первая группа немецких войск, состоящая из двадцати человек, уже прибывает на новое место несения службы – старые советские полигоны на территории Литовской республики.

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