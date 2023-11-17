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Директор «Байера» заявил, что у Алонсо нет отступных для «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии»: «Не собираемся заставлять кого-то остаться, но иногда устные договоренности – тоже соглашение»

Директор «Байера» заявил, что у Алонсо нет отступных для «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии»: «Не собираемся заставлять кого-то остаться, но иногда устные договоренности – тоже соглашение»

Речь идет о «Реале», «Ливерпуле» и «Баварии». «Отступных нет, и они не нужны. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он знает, что мы серьезный клуб.

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