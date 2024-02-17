Захарова поспорила с Зеленским о причинах отвода ВСУ из Авдеевки

Отвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки не связан с сохранением жизней. Так с заявлением Владимира Зеленского о причинах отхода украинских войск из этого населенного пункта поспорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление опубликовано в ее Telegram-канале.