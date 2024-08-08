Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

tsan tsan

Группа не пострадала. Пострадали "коллеги " Поддубного , поспешившие его похоронить, точнее, пострадала их репутация . Как можно верить сообщениям Сладкова и Ко , если даже в таком, казалось бы трагическом случае они не удосужились проверить новость и бахнули во все колокола ? С Делягиным и Царёвы всё ясно - работа у них такая - языком трепать. Но Делягин хоть извинился перед семьёй "погибшего", а остальный ?