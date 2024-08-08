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Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

Вечером 7 августа во многих СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели русского военкора Евгения Поддубного.

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Комментарии
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tsan tsan
Группа не пострадала.  Пострадали &quot;коллеги &quot; Поддубного , поспешившие его похоронить, точнее, пострадала их репутация . Как можно верить сообщениям Сладкова и Ко , если даже в таком, казалось бы  трагическом случае они не удосужились проверить новость и бахнули во все колокола ?  С Делягиным и Царёвы всё ясно - работа у них такая - языком трепать. Но Делягин хоть извинился перед семьёй &quot;погибшего&quot;, а остальный ?
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8 час.
лина любимцева
Пусть Поддубный поправляется!!!  ХРАНИ ЕГО ГОСПОДЬ!! Мы его уважаем, любим и переживаем за него!!!
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6 час.
лл
лина любимцева
Ну подставили их!! Сообщив   ложную информацию... Что теперь орать? СЛАВА БОГУ, что Поддубный жив!!!
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6 час.

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