Вечером 7 августа во многих СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели русского военкора Евгения Поддубного.
Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)
Комментарии
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tsan tsan
Группа не пострадала. Пострадали "коллеги " Поддубного , поспешившие его похоронить, точнее, пострадала их репутация . Как можно верить сообщениям Сладкова и Ко , если даже в таком, казалось бы трагическом случае они не удосужились проверить новость и бахнули во все колокола ? С Делягиным и Царёвы всё ясно - работа у них такая - языком трепать. Но Делягин хоть извинился перед семьёй "погибшего", а остальный ?
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8 час.
лина любимцева
Пусть Поддубный поправляется!!! ХРАНИ ЕГО ГОСПОДЬ!! Мы его уважаем, любим и переживаем за него!!!
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6 час.
лл
лина любимцева
Ну подставили их!! Сообщив ложную информацию... Что теперь орать? СЛАВА БОГУ, что Поддубный жив!!!
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6 час.
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