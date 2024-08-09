Давидович-Фокина после победы над Медведевым: «То, что я могу победить такого игрока, как он, придает мне много сил для роста»

Испанец выиграл во втором круге «Мастерса» в Монреале со счетом 6:4, 1:6, 6:2. «Год был для меня непростым.
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