Чиновники заплатят 15 тысяч за кусачую собаку под Новосибирском

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что меры безопасности приняты не были. «Администрацией района должные меры к созданию безопасных условий по обращению с животными без владельцев не обеспечены», - подчеркнули в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии