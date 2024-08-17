20 классных изобретений, созданных для того, чтобы упрощать жизнь

Ножницы для пиццы, зонт-шар и другие пикольные штуковины, которые делают жизнь ярче и приятнее.Ножницы для пиццы Велосипед-рюкзакБезопасный поднос для бокаловСветофор с таймеромПодзарядка от солнечной батареи на парковкеБольше никаких слепых пятен (зеркало заднего вида)Беспроводная мышка нового поколенияРюкзак с капюшономСамостоятельный ребёнокПрячущаяся розеткаЗонт-шарКресло с солнечной батареейСуперточная цифровая линейкаЗамочная скважина, в которую легко попадёт даже пьяныйПриспособление для любителей почитать в ваннойДжинсы с отделением для мобильного телефонаВелосипед для родителейВелопарковкаЦифровая мерная кружкаВстроенная катушка с удлинителемЧитать далее →.