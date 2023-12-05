Новый сервис на сайте Министерства по налогам и сборам.

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе ´Сервисы´ размещен сервис ´Проверка подтверждений уплаты налогов на прибыль (доходы) иностранных организаций, статуса белорусской организации в качестве плательщика НДС´ .