Новый сервис на сайте Министерства по налогам и сборам.

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе ´Сервисы´ размещен сервис ´Проверка подтверждений уплаты налогов на прибыль (доходы) иностранных организаций, статуса белорусской организации в качестве плательщика НДС´ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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