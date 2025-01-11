Изумительно вкусно. Изумрудно-белоснежный рулет с красной рыбой и сочной зеленью

Классическая закуска северо-французской кухни, так называемое «Рождественское полено» с красной рыбой, это в сущности легкий рулет из аппетитного шпинатного бисквита с начинкой из сливочного сыра и копченого лосося.
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