Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Эльфено4ек Чумазикова
    Можно еще хлоркой потом протереть или в уксусе часок подержать))) Бред, убить в курице весь вкус курицы, а потом заче...Варим курицу с со...
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Изумительно вкусно. Изумрудно-белоснежный рулет с красной рыбой и сочной зеленью

Изумительно вкусно. Изумрудно-белоснежный рулет с красной рыбой и сочной зеленью

Классическая закуска северо-французской кухни, так называемое «Рождественское полено» с красной рыбой, это в сущности легкий рулет из аппетитного шпинатного бисквита с начинкой из сливочного сыра и копченого лосося.

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