Масленица в 2024 году: когда поздравляют с праздником, в начале или в конце недели Ксения КирпикМасленица, один из наиболее популярных праздников среди россиян, изначально имел языческое происхождение, однако со временем он стал православным праздником.
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