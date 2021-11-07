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Шолом, друзья. Неувядаемый еврейский юмор от Фимы

Шолом, друзья. Неувядаемый еврейский юмор от Фимы

Репродукция картины В. Любарова из свободных источников.Ирина Стефашина Фима Берман среднестатистический мужчина среди представитель израильского «сильного пола»: немного ворчлив, немного скуп, совсем чуть-чуть расчетлив и в меру предусмотрителен.

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