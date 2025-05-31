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Эксперт Дандыкин: Россия может установить контроль над Одессой и Харьковом

Эксперт Дандыкин: Россия может установить контроль над Одессой и Харьковом

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о возможности военного контроля России над Одессой и Харьковом.

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