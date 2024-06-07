Лавров анонсировал появление категории стран-партнеров в БРИКС

Категория стран-партнеров появится в БРИКС, сейчас на рассмотрении в объединении находятся около 30 обращений о сотрудничестве от разных стран , заявил 7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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