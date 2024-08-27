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Ученые рассказали, в каком возрасте реально начинается старение организма

Ученые рассказали, в каком возрасте реально начинается старение организма

Разменяв седьмой десяток, люди обычно начинают испытывать влияние возраста на здоровье. Многим требуются очки или слуховой аппарат, кого-то врач предупреждает о резко возросшем риске диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

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