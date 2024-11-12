В Тульской области арестовано имущество обвиняемых по уголовному делу о незаконной миграции

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области судом, по ходатайству следователя, арестованы десять объектов недвижимости, общей стоимостью свыше 25 млн.
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