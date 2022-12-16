Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. Он дал положительные сигналы

Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. Он дал положительные сигналы

Гарет Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. 52-летний специалист дал положительные сигналы и вселил оптимизм в Футбольную ассоциацию Англии (FA), которая рассчитывает на то, что Саутгейт останется – в частности, потому, что у них есть трудности в поиске преемника.

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