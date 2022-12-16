Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. Он дал положительные сигналы

Гарет Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. 52-летний специалист дал положительные сигналы и вселил оптимизм в Футбольную ассоциацию Англии (FA), которая рассчитывает на то, что Саутгейт останется – в частности, потому, что у них есть трудности в поиске преемника.
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