Украинец Вячеслав Аржаков, которого призвали в ряды вооруженных формирований Украины в возрасте 58 лет, рассказал, что во время боевых действий был брошен своими же сослуживцами и командованием во время боев под Сергеевкой на Донецком направлении .
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