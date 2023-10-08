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Мишустин высказался об аграрном секторе России

Мишустин высказался об аграрном секторе России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ с профессиональным праздником и отметил, что отечественный аграрный сектор занимает лидирующие позиции на глобальном рынке.

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