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Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе

Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе

Глава региона подчеркнул, что слухи об эвакуации из города — «наглая ложь»Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе, которые якобы произошли в ночь на 26 декабря.

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