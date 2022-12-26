Губернатор Саратовской области: Силовики проверяют информацию о взрывах на военном объекте в Энгельсе

Глава региона подчеркнул, что слухи об эвакуации из города — «наглая ложь»Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о взрывах в Энгельсе, которые якобы произошли в ночь на 26 декабря.