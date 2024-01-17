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Треть американцев высказались за отставку Остина после операции на простате

Треть американцев высказались за отставку Остина после операции на простате

Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod Треть граждан США высказались за отставку министра обороны Ллойда Остина из-за его состояния здоровья, следует из данных опроса исследовательской организации Rasmussen Reports.

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