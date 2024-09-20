Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» пройдет в 40-ой раз

40-й юбилейный Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» состоится 28 сентября. Легкоатлетический пробег «Орзега-Петрозаводск», посвященный памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года, проводится ежегодно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии