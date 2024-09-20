Карелия.ньюс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карелия.ньюс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» пройдет в 40-ой раз

40-й юбилейный Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» состоится 28 сентября. Легкоатлетический пробег «Орзега-Петрозаводск», посвященный памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в боях за станцию Орзега в сентябре 1941 года, проводится ежегодно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх