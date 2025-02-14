Такого будущего вы хотите для Абхазии? Черные страницы биографии Кана Кварчия

Такого будущего вы хотите для Абхазии? Черные страницы биографии Кана КварчияВ политической жизни республики это человек не новый, однако похвастать серьезными управленческими достижениями или решением проблем абхазского общества он не может.
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