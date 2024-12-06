Губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан 11 декабря

Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 11 декабря. Как сообщает департамент информполитики, 11 декабря в 15:00 Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире «Областного телевидения».
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