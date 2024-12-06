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Губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан 11 декабря

Губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан 11 декабря

Прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 11 декабря. Как сообщает департамент информполитики, 11 декабря в 15:00 Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире «Областного телевидения».

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