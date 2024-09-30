Бербок: Украина должна иметь возможность применять дальнобойные ракеты «для самообороны» Украина должна иметь возможность применять дальнобойные ракеты западного производства «для самообороны».
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Бербок: Украина должна иметь возможность применять дальнобойные ракеты «для самообороны» Украина должна иметь возможность применять дальнобойные ракеты западного производства «для самообороны».
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