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ВС России уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в Харьковской области

В Минобороны России рассказали, что специалисты войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили позиции, наблюдательные пункты и украинских оккупантов в Харьковской области.

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