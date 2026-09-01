Samsung может отказаться от 5-кратного зума в Galaxy S27 Ultra. Компания тестирует новый модуль с 4-кратным зумом

Флагман может взамен получить более крупный сенсор и улучшенное качество съемки портретов Samsung рассматривает серьезную перестановку камер в своем следующем флагмане.
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