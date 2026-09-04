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Тульские новости

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Число молодых ИП среди клиентов ВТБ выросло на 18%

Число молодых ИП среди клиентов ВТБ выросло на 18%

Мужчин среди молодых ИП вдвое больше, чем женщин, но именно женщины стали чаще оформлять статус ИП: их прирост в 2026 году составил 20% против 17% у мужчин.

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