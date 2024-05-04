Милонов призвал прекратить травлю Ивлеевой и других участников «голой» вечеринки

По мнению депутата, Анастасия полностью поменяла свои взгляды и позицию Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что Анастасия Ивлеева изменила свои взгляды и еще не раз поедет в Донбасс или куда-то, где нужна помощь.
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