В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) освобождают Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).