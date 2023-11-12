Эрдоган и Палестина: почему Турция ограничивается словами, а не делами Елена ВайленкоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неустанно критикует Запад за молчаливое наблюдение за событиями в Газе, обвиняя его в лицемерии.