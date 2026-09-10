Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

Hermeus впервые представила воздушно запускаемый аппарат с прямоточным двигателем для высокоскоростных испытаний

Hermeus впервые представила воздушно запускаемый аппарат с прямоточным двигателем для высокоскоростных испытаний

Аппараты Ramjet-X под крылом Quarterhorse / © Hermeus В результате должна появиться двухкомпонентная система, призванная сделать испытания на больших сверхзвуковых скоростях менее зависимыми от дорогих одноразовых испытательных платформ.

Вернуться к статье