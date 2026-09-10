Hermeus впервые представила воздушно запускаемый аппарат с прямоточным двигателем для высокоскоростных испытаний

Аппараты Ramjet-X под крылом Quarterhorse / © Hermeus В результате должна появиться двухкомпонентная система, призванная сделать испытания на больших сверхзвуковых скоростях менее зависимыми от дорогих одноразовых испытательных платформ.
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