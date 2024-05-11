Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии

Соревнования пройдут с 7 по 9 июня в Праге (Чехия). «Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории.