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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии

Соревнования пройдут с 7 по 9 июня в Праге (Чехия). «Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории.

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