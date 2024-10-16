Биолог Баранова: из-за вируса Марбург в Руанде наблюдается рост паники

В мире появилась новая угроза — вирус Марбург, вызывающий смертельную геморрагическую лихорадку. Первые случаи заболевания зафиксированы в Руанде, Восточная Африка, что вызвало обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения.
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