19FortyFive (США): Украина постепенно перейдет на истребители европейского производства

Из 34–39 оценочно переданных Киеву на сегодня бывших в употреблении F‑16 число пригодных к полетам в любой день измеряется «однозначными числами из-за проблем с запчастями», пишет директор по исследованиям в польском Фонде Казимира Пулавского (Fundacja im.