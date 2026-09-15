19FortyFive (США): Украина постепенно перейдет на истребители европейского производства

Из 34–39 оценочно переданных Киеву на сегодня бывших в употреблении F‑16 число пригодных к полетам в любой день измеряется «однозначными числами из-за проблем с запчастями», пишет директор по исследованиям в польском Фонде Казимира Пулавского (Fundacja im.
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