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Абсурд и санкции: «запрет» на собак

Абсурд и санкции: «запрет» на собак

Российские собаки больше не выставляются на международных выставках. Организаторы выставки приняли «собачий подход», и российские собаки больше не допускаются к участию.

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