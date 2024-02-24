Дарья Садкова: «Главные черты характера Тутберидзе – терпение, умение найти подход к спортсмену, любовь к своему делу»

24 февраля заслуженный тренер России по фигурному катанию отмечает день рождения. – Какие главные черты характера у Этери Георгиевны? – Терпение, умение найти подход к спортсмену и, конечно, любовь к своему делу.
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