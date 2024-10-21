Угроза теракта в уфимском лицее №107: подозреваемый рассказал о причинах своего намерения

В Уфе сложилась тревожная ситуация - в одной из местных школ обнаружены террористические угрозы. Сообщение об этом было размещено в одном из популярных Telegram-каналов, где неизвестный, представившийся учеником этого же учебного заведения, заявил о намерении совершить акт насилия.