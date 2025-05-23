Юрист рассказала, как сотрудникам, работающим по договору ГПХ, уйти в отпуск

В отличие от трудового договора, соглашение ГПХ не предусматривает отпуск, но всегда можно договориться Близится пора отпусков, и если по трудовому договору отпуск положен сотруднику по графику, то с договором гражданско-правового характера возникают вопросы.
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