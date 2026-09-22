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Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии снизилась на 200 тыс

Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки — теперь 100–105 тыс.

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