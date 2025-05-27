Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

БлокнотРУ Президента США заставили обругать Россию за удары по Украине. Но что это? Трамп просто черкнул пару строк «на отвали», или же всерьез негодует? Дональд Трамп, долгое время молчавший, отреагировал на резко усилившиеся удары российских ВКС по Украине.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Какл Кислица недоволен , что делегация России говорила на русском языке, но позвольте - в России гос. язык русский. Если каклы не хотели общаться на русском , есть переводчики .
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11 час.
viach Россия
Дааа, статья, конечно, читать и читать.  Но, по-моему, можно было написать и короче:  &quot;... России некоторые подзабыли, что не важно, кто президент США, республиканец или демократ. Он всё равно является врагом РФ.&quot;
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9 час.
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