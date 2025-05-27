Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

Какл Кислица недоволен , что делегация России говорила на русском языке, но позвольте - в России гос. язык русский. Если каклы не хотели общаться на русском , есть переводчики .

vР

viach Россия

Дааа, статья, конечно, читать и читать. Но, по-моему, можно было написать и короче: "... России некоторые подзабыли, что не важно, кто президент США, республиканец или демократ. Он всё равно является врагом РФ."