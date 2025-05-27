Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

БлокнотРУ Президента США заставили обругать Россию за удары по Украине. Но что это? Трамп просто черкнул пару строк «на отвали», или же всерьез негодует? Дональд Трамп, долгое время молчавший, отреагировал на резко усилившиеся удары российских ВКС по Украине.
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