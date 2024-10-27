Шантаж со стороны ВСУ вынудил родителей пленного обратились в ООН

Обращения в международные организации с просьбой защитить пленного сына и помочь вернуть его домой направили родители российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогают деньги, угрожая убийством их сына, сообщает 27 октября РИА Новости.
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