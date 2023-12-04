МЧС РФ доставило для палестинцев в сектор Газа почти 300 тонн гуманитарной помощи

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко в понедельник, 4 декабря, заявил, что с начала гуманитарной миссии самолетами министерства для населения Газы было доставлено 288 тонн гуманитарной помощи, – сообщают СМИ.
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