Вцепился мёртвой хваткой: в Новороссийске пятиметровый питон чуть не убил собственную хозяйку

Вцепился мёртвой хваткой: в Новороссийске пятиметровый питон чуть не убил собственную хозяйкуВ Новороссийске спасателям пришлось вызволять женщину из очень «тёплых» объятий собственного домашнего питомца.
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