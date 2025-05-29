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Живая Кубань

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Вцепился мёртвой хваткой: в Новороссийске пятиметровый питон чуть не убил собственную хозяйку

Вцепился мёртвой хваткой: в Новороссийске пятиметровый питон чуть не убил собственную хозяйку

Вцепился мёртвой хваткой: в Новороссийске пятиметровый питон чуть не убил собственную хозяйкуВ Новороссийске спасателям пришлось вызволять женщину из очень «тёплых» объятий собственного домашнего питомца.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Так дуре и надо.
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11 час.
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