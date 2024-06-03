Коней не меняют

Джозеф Байден и Дональд Трамп — 46-й и 45-й президенты США, нацелившиеся повторно занять Белый дом до 2029 года, –– вновь, как и в 2020-м, выиграли номинацию на пост президента от Демократической и Республиканской партий соответственно.