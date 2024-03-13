Как защитить границу России от новых атак: Коротченко дал три практических совета

АА

Андрей Алферов

Почему все эксперты ведут речь о беспилотниках и ракетах украины? Враг - США. Это их беспилотные аппараты,это их ракеты,это их танки ,это их спутники направляют и наконец их генералы командуют! Так надо значит создавать им угрозу,надо с ними начинать воевать! Метод есть,это РВСН. Только угроза территории США остановит агрессию США. Это же блин,как очевидно.....