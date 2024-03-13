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Как защитить границу России от новых атак: Коротченко дал три практических совета

Как защитить границу России от новых атак: Коротченко дал три практических совета

Славная охота. Укронацисты такие затейники, для разнообразия поехали убиться об Россию в Белгородскую область и блестяще справились с задачей.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Почему все эксперты ведут речь о беспилотниках и ракетах украины? Враг - США. Это их беспилотные аппараты,это их ракеты,это их танки ,это их спутники направляют и наконец их генералы командуют! Так надо значит создавать им угрозу,надо с ними начинать воевать! Метод есть,это РВСН. Только угроза территории США остановит агрессию США. Это же блин,как очевидно.....
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5 час.
Евгений Синельников
мы до сих пор воюем со следствием. а надо устранять причину, а причина за океаном...
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5 час.
Олег Самойлов
Дааааааа, вот бы нам вместо дурачочка безвольного и слабохарактерного президентом Андрея Алферова! пиндоссия давно бы присмирела!
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5 час.

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